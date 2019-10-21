سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حلمي طولان، المدير الفني الجديد لفريق إنبي، أنه يعاني من قلة الوقت في إطار استعدادته لمباراتي أسوان و الزمالك.

وأضاف طولان في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت"، مساء أمس الأحد : "لم أخض سوى تدريبان مع إنبي قبل مباراة أسوان".

ومن المقرر أن يبدأ طولان مشواره الفني مع الفريق البترولي بمواجهة أسوان الثلاثاء المقبل ضمن الأسبوع الخامس بالدوري.

وتابع طولان حديثه :"مباراة أسوان صعبة لأنني سألعب على ملعبهم في الثالثة عصرًا".

وعن مباراة الزمالك، قال :"ليس أمام الوقت الكافي للاستعداد لمباراة الزمالك خاصة أن المباراة كبيرة بجانب أنه يتصدر الدوري حاليًا".

واختتم طولان حديثه :"الموسم الحالي بدأ ساخن وأعتقد أنه لن يقل سخونة عن الموسم الماضي".

وتولى حلمي طولان القيادة الفنية لإنبي بدلاً من علي ماهر والذي رحل عقب فشله في تحقيق أي فوز مع إنبي منذ بداية الموسم.

ويحتل إنبي المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطة واحدة فقط حققها من خلال التعادل أمام طلائع الجيش (1-1).

وتلقى إنبي ثلاث هزائم منذ بداية المسابقة على يد بيراميدز (4-0) ثم سموحة (2-1) وأخيرًا من الإنتاج الحربي بهدف دون رد.