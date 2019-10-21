يونيون سانتا في يؤكد انتفاضته في الدوري الأرجنتيني

أكد يونيون سانتا في انتفاضته في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم وحقق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز على خيمناسيا لابلاتا 1 / صفر مساء أمس الأحد، في المرحلة العاشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز ألدوسيفي على ديفينسا خوستيكا وفيليز سارسفيلد على مضيفه روساريو سنترال بنفس النتيجة وهوراكان على سان لورنزو 2 / صفر.

وقفز يونيون سانتا في إلى المركز الثاني عشر رافعا رصيده إلى 14 نقطة وتجمد رصيد خيمناسيا لابلاتا عند أربع نقاط حيث مني بالهزيمة الثامنة له مقابل تعادل واحد وانتصار واحد في المباريات العشر التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل إيزيكيل بونيفاسيو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 79.

وتغلب فيليز سارسفيلد على مضيفه روساريو سنترال بهدف نظيف سجله لياندرو فيرنانديز في الدقيقة 81.

ورفع سارسفيلد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف لانوس وتجمد رصيد سنترال عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر حيث مني بالهزيمة في هذه المباراة بعد سبعة تعادلات متتالية.

واستعاد ألدوسيفي بعض اتزانه في المسابقة بفوز ثمين 1 / صفر على ديفينسا خوستيكا.

ورفع ألدوسيفي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الـ22 بجدول المسابقة حيث حقق الفوز الثاني فقط له في المسابقة هذا الموسم وهو الأول له في آخر ست مباريات وتجمد رصيد ديفينسا خوستيكا عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر علما بأن الهزيمة هي الثانية له على التوالي والثالثة في آخر أربع مباريات خاضها في المسابقة.

وسجل فيدريكو أندرادا الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 25 فيما شهدت نهاية المباراة طرد هيرنان بوريانو لاعب ألدوسيفي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وفاز هوراكان على سان لورنزو بهدفين سجلهما لوكاس باريوس وفيرناندو كونيجليو في الدقيقتين 26 و83 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم للمركز الخامس عشر فيما تجمد رصيد سان لورنزو عند 16 نقطة وتراجع للمركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي والرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.