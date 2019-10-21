رئيس بايرن ميونخ يتوقع غياب زوله عن يورو 2020

قال أولي هوينيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن مدافع الفريق نيكلاس زوله سيغيب، على الأرجح، حتى نهاية الموسم ولن يشارك مع المنتخب الألماني في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وذلك بسبب إصابته بتمزق في يأربطة الركبة.

وقال هوينيس، قبيل توج بايرن إلى اليونان لخوض مباراته المقررة أمام أولمبياكوس غدا الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا: "هكذا تبدو الأمور، موسمه قد انتهى. عليه ألا يعلق الأمل على المشاركة بالبطولة الأوروبية، عليه نسيانها تماما."

وخضع لاعب قلب الدفاع زوله لعملية جراحية أمس الأحد إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل مع أوجسبورج 2 / 2 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).