صندوق النقد الدولي يطالب إيطاليا بإيجاد خطة لخفض الديون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد صندوق النقد الدولي، بأن ديون إيطاليا وصلت لمعدلات مرتفعة للغاية، وأنه يتعين وضع خطة موثوق بها لخفضها على المدى المتوسط.

وقال بول ثومسون رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي، إن إيطاليا عانت من انخفاض معدلات النمو لعقود مما أدى لزيادة الديون، مضيفا أن الاقتصاد الإيطالي واصل المعاناة من مشكلات عديدة تتعلق بانخفاض الإنتاجية.

وأوصى مسئول صندوق النقد الدولي بتحقيق تقدم في إصلاحات سوق العمل وتحديث الخدمة المدنية بين خطوات أخرى من أجل خفض الديون الإيطالية.

يذكر أنه في 2019 ارتفع الدين الإيطالي إلى 2.3 تريليون دولار، بما يعادل 133% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ورقم 9 عالمياً.