وفد سيلتا فيجو الإسباني في ضيافة الأهلي

استقبل النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، وفدًا من نادي سيلتا فيجو الإسباني يضم كلا من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية في إفريقيا، ودييجو جارسيا، المسئول عن برنامج الشركة الراعية، وخوان فوينيتس، مفوض «laliga» في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين النادي الأهلي وسيلتا فيجو خلال المرحلة المقبلة.

وكان في استقبال وفد نادي سيلتا فيجو خالد مرتجي، ومحمد سراج الدين، عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي.

جاء ذلك في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتبادل الخبرات والزيارات مع الأندية الأوروبية بما يليق بطموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات. هذا ودار حوار مطول عقب الاستقبال بين المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين مع الوفد الإسباني عن تاريخ الأهلي ورؤية النادي المستقبلية في شتى المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إنشاء الشركات وفقًا لقانون الرياضة المصري الجديد، كأول نادٍ مصري يقبل على تلك الخطوة مثل تأسيس شركة لكرة القدم.

وتطرق الحديث إلى تبادل الخبرات بين الناديين، لا سيما أن نادي سيلتا فيجو يمتلك كشافين للمواهب في أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية الأهلي لقطاع الناشئين، بعد التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي، وخالد بيبو، رئيس القطاع، في ضوء اهتمام سيلتا فيجو بالمواهب الإفريقية، وبناءً على ذلك كانت الزيارة الأولى للوفد الإسباني للأهلي.

ومن جانبه قال ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية في إفريقيا من نادي سيلتا فيجو، إنه سعيد بوجوده في نادٍ كبير مثل الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا عريقًا جعله فريدًا من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، ويضاهي الأندية الأوروبية.

وأوضح دييجو جارسيا، مسئول الشركة الراعية لنادي سيلتا فيجو، أن أول زيارة للوفد في إفريقيا للأهلي لم تكن من فراغ، بل كانت بسبب عراقة هذا النادي، معربًا عن رغبة ناديه في التعاون المثمر مع الأهلي.

تحدث خوان فوينيتس، مفوض «laliga»، أنه سيكون من دواعي سروره أن يتعاون الأهلي مع نادي سيلتا فيجو، لأن النتيجة ستكون رائعة في عملية اكتشاف المواهب، خاصة أن الأهلي نادي القرن الإفريقي.

وحرص المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا المجلس على إهداء الوفد الإسباني درع وعلم النادي، تقديرًا لرغبتهم في التعاون، بينما أهدى وفد سيلتا فيجو مرتجي وسراج الدين علم سيلتا فيجو.