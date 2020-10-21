روسيا ترحب برغبة أرمينيا وأذربيجان في السعي لتحقيق السلام

صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو بأن بلاده ترحب برغبة أرمينيا وأذربيجان في عقد اجتماع في موسكو، لمناقشة سبل التوصل لحل أزمة قرة باخ.

وقال الدبلوماسي خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء: "نرحب برغبة رئيسي أرمينيا وأذربيجان نيكول باشينيان وإلهام علييف، في الاجتماع في موسكو والسعي لتحقيق السلام".

وأعرب كل من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين الماضي، عن استعدادهما لإجراء مفاوضات في موسكو، بهدف وقف الأعمال العسكرية بين الطرفين.

ووصل صباح اليوم الأربعاء، كل من زير خارجية أرمينيا زوغراب مناتساكانيان ووزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف، إلى موسكو، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي بشأن قرة باغ.

واندلعت في 27 سبتمبرالماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورني كرا باخ، والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في الإقليم بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر الجاري، خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.