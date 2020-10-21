أكد المبعوث الأمريكي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي إليوت أبرامز، أن الاستراتيجية والعقوبات الأمريكية لن تذهب بجرّة قلم في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال أبرامز، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء: "لو خسر الرئيس ترامب الانتخابات الرئاسية، فأعتقد أن بعض الناس في إيران سوف يعتقدون أن العقوبات والحملات الأمريكية ستنتهي، وكأنها بجرة قلم ستذهب جميعها".

وشدد على أن هذا اعتقاد خاطئ ولن يحدث، فلدينا مظلة واسعة من العقوبات والإجراءات ضد النظام الإيراني، مضيفا أن العقوبات ستظل في مكانها وعملها حتى نرى النظام الإيراني يغير من سلوكه؛ مهما كان الرئيس الأمريكي المقبل.

وأعلن أبرامز، عن فرض مزيد من العقوبات ضد إيران خلال هذا الشهر قبل الانتخابات الأمريكية، ولوح بالمزيد أيضا بعد الانتخابات.

وأشار أبرامز، إلى أن الاستراتيجية الحالية التي تتبعها الولايات المتحدة مع إيران أدت إلى نتائج كبيرة؛ إذ أن العملة الإيرانية تهاوت قيمتها إلى ما يعادل دولار واحد مقابل 300 ألف ريال إيراني.

وأوضح أن السيناريو المتوقع في حال حافظ ترامب على منصبه، بأن الإيرانيين سيتحركون بسرعة للمطالبة باتفاق جديد، لأنهم لا يستطيعون تحمل أربعة أعوام مقبلة من هذا الضغط، وأعتقد أن الحملة الأمريكية نجحت في تحقيق أهدافها، وإذا حافظنا على خطتنا، فسوف ندفع الإيرانيين إلى اتفاقية جديدة شاملة.

ونفى أبرامز، أن تكون الإدارة الأمريكية قد تواصلت مع طهران، قائلا: "ليس لديهم الرغبة الحقيقية في النقاش والحوار، ربما نتذكر مساعي ومقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن النظام الإيراني لا يريد الدخول في أي محاولة جادة للحوار، وقد حوّل كل الفرص المناسبة له إلى التلاعب بالوقت مرة تلو الأخرى متمنين أن يتم رفع هذه العقوبات عنهم، والآن لديهم الأمل الأخير وهو الانتخابات الأمريكية".