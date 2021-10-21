أيد المُدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، مشروع قانون طرحه وزير العدل جدعون ساعر يمنع أي نائب مُتهم في جريمة خطيرة من أن يصبح رئيسًا للوزراء، وهو ما سيمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.

ونسبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إلى ماندبليت قوله، في مناسبة لتكريم قاض راحل، إن مشروع القانون الذي طرحه ساعر لا يستهدف أي نائب بعينه، وهو الأمر الذي تحدث عنه نتنياهو وأنصاره.

وقال ماندلبليت "التعديل ليس شخصيًا.. إنه عام".

من جانبه، قال ساعر، في المُناسبة ذاتها، إنه لم يتأثر بالنقد الموجه لمشروع القانون الذي اقترحه.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن مشروع القانون "لم يكن شخصيًا فحسب، بل كان أيضًا مناهضًا للديمقراطية وغير مسبوق في ديمقراطيات العالم".

وكان وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، طرح أمس الأول الثلاثاء، نص مشروع قانون يمنع أي نائب متهم بجريمة خطيرة من أن يصبح رئيسًا للوزراء، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.

وحال تبني هذا القانون، سيدخل حيز التنفيذ في انتخابات الكنيست القادمة، وسيسد الطريق أمام نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية في عدة قضايا فساد، للعودة إلى الحكم.

وتسبب مشروع القانون الذي اقترحه ساعر في انقسام داخل الائتلاف الحاكم، حيث أعرب عدد من أعضاء حزب رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، "يمينا"، في مقدمتهم وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، عن معارضتهم له.

وأكد أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، أمس، أن قائمته مستعدة لدعم مشروع القانون حال تقديمه للتصويت.