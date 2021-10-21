شارك عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، فى تشييع بعض جثامين "شهداء لقمة العيش " ضحايا حادث تصادم "سيارة ميكروباص" بـسيارة نقل "تريلا" بالطريق الدائرى الأوسطي بين منطقتي 6 أكتوبر والفيوم، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً من بينهم 7 أشخاص من مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وذلك بمسقط رأسهم بقرية عرب ابو كريم بدشلوط التابعة لمركز ديروط.

وقدم المحافظ - برفقة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وفضيلة الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للشئون الاجتماعية وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من ائمة الاوقاف بالمحافظة- واجب العزاء لأسر الشهداء، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المتوفين في الحادث، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية.

يذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى مساء أمس، حيث تلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد بورود بلاغ من غرفة الازمات بمحافظة الجيزة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ"تريلا" بالطريق الدائري الأوسطي بين منطقتي 6 أكتوبر والفيوم، مما أسفر عن مصرع 19 شخصاً منهم 7 اشخاص من محافظة أسيوط، إثر تخطي سيارة نقل "تريلا" للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس، لتدهس السيارة الميكروباص - وفقا للتحقيقات الأولية - وتم نقل الجثامين ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية عرب ابوكريم بمركز ديروط.