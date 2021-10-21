محافظ البحر الأحمر: تلقيح 100% من المستهدفين ضد كورونا بنهاية العام الجاري

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه استقبل في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، 12 قنصلًا من دول أجنبية مختلفة، موضحًا أن الاجتماع استهدف التأكد من الإجراءات الاحترازية المطبقة في مصر للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن عددًا كبيرًا من مواطني تلك الدول طلبوا زيارة المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المسؤولين تفقدوا الإجراءات في المطار وأشادوا بها.

وأشار إلى أن بعضهم أوضح خلال الأحاديث الثنائية أن تلك الإجراءات غير موجودة في عدد كبير من الدول الأوروبية، قائلًا إن المسؤولين تفقدوا إحدى المنشآت السياحية للوقوف على الإجراءات المتخذة بها.

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى وجود لجنة أساسية تضم وزارات السياحة والصحة والمحافظة؛ للمرور على كل المنشآت السياحية ومراجعة الإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بها، منوهًا إلى أن المرور يشمل المطبخ والمطعم.

وذكر أن المحافظة لقحت أكثر من 80% من المواطنين المستهدفين ضد فيروس كورونا، معلنًا تطعيم 100% من المواطنين المستهدفين في البحر الأحمر ضد «كوفيد - 19» قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المسؤولين سألوا على أنواع اللقاحات المتاحة في مصر وهل للسائح أحقية في الحصول على تطعيم كورونا على أرض مصر، لافتًا إلى أنه أجابهم بعدم وجود مشكلة في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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واستقبل عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة الغردقة، 12 قنصلاً من دول أجنبية مختلفة، لاطلاعهم على الإجراءات الاحترازية المتخذة بمدن المحافظة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، تمهيداً لزيادة عدد الرحلات السياحية القادمة من بلادهم خلال الفترة المقبلة.