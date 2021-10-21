كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول صاروخ فضائي محلي

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تستعد كوريا الجنوبية اليوم الخميس لإطلاق أول صاروخ فضائي محلي في أحدث محاولة لتعزيز برنامجها الفضائي والانضمام إلى نخبة نادي الفضاء العالمي.

وقال معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي (كاري) إن الصاروخ المعروف باسم "نوري" سينطلق من مركز نارو للفضاء في قرية جوهينج الساحلية الجنوبية في البلاد حوالي الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي.

ويهدف صاروخ نوري الذي يبلغ وزنه 200 طن إلى وضع قمر اصطناعي يبلغ وزنه 5ر1 طن في المدار ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويأتي الإطلاق المخطط له وسط توترات بشأن تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة يوم الثلاثاء، وهو الاختبار الأحدث في سلسلة اختبارات من قبل بيونج يانج.