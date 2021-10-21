الجيش الأردني يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، إحباط المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس، محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قوله إنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.