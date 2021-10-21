ارتفاع إيرادات وودسايد بتروليوم خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة النفط الأسترالية وودسايد بتروليوم اليوم الخميس ارتفاع إيرادات مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 53ر1 مليار دولار أمريكي مقابل 699 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زاد إجمالي إيرادات الشركة ربع السنوية إلى 57ر1 مليار دولار مقابل 738 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وبلغ حجم إنتاج الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 18ر22 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 32ر25 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغ حجم مبيعاتها 26 مليون برميل مقابل 7ر26 مليون برميل خلال الفترة نفسها.

وتتوقع الشركة استفادة نتائجها خلال الربع الأخير من العام من ارتفاع أسعار النفط والغاز. وأبقت على توقعاتها لإجمالي إنتاجها خلال العام الحالي ككل بين 90 و93 مليون برميل نفط مكافئ.