رابطة الأندية تكشف سبب إقامة مباراتي الأهلي والإسماعيلي بملعب برج العرب

كشف ثروت سويلم، المتحدث باسم رابطة الأندية المحترفة، سبب اختيار ملعب برج العرب لاستضافة مباراة الإسماعيلي والأهلي في بداية الدوري العام.
وقال ثروت سليم في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «وضعنا قرعة الدوري بكل حيادية وكنا حريصين على عدم التوجيه من أجل نجاح الدوري».
وأضاف: «مباراتا الأهلي والإسماعيلي ستقام بملعب برج العرب فكيف يكون هناك تعنت؟».
وأكمل عضو الرابطة: «الأجواء جيدة بين الفريقين لكن نريد أن تكون إنطلاقة الدوري هادئة بدون أزمات ولا نتهرب من المسئولية».
وعن أسعار التذاكر .. قال عامر حسين: «حرصنا أن يكون السعر المناسب لحضور المباريات يتناسب مع المشجع المصري».