وكيلة هالاند تتحدث عن مستقبله مع السيتي وصفقة المليار يورو

كشفت المحامية رافائيلا بيمينتا عن مستقبل النرويجي أرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الانجليزي.

وقالت وريثة إمبراطورية مينو رايولا في مقابلة مع جيانلوكا دي مارزيو لقناة سكاي سبورت 24 رداً على سؤال إلى أي مدى يمكن أن يذهب هالاند؟ : إن تقدم النرويجي مذهل. لقد دفعته بدايته مع مانشستر سيتي إلى قمة كرة القدم العالمية. يبدو أن المهاجم ليس له حدود سواء في الملعب أو في سعره في السوق.

وأكدت رافاييلا،أن هالاند سيصل إلى ارتفاعات غير متوقعة. وسيكون أول لاعب كرة قدم يصل إلى ما يقرب من 1000 مليون يورو في صفقة انتقال لأنه لاعب شديد التركيز، يركز فقط على أدائه في الملعب.

وأشارت رافائيلا بيمينتا أيضًا إلى احتمال تجديد عقده مع مانشستر سيتي قائلة آمل أن يكون هناك اتصالات قريبة، وسنكون سعداء بهذه الخطوة. وبشأن وجود بند في العقد يسمح لهالاند بمغادرة السيتي في عام 2024 ، فضلت المحامية الإيطالية عدم الرد عليه بشكل مباشر والرد عليه مراوغًا.

وقالت: "الشيء الجيد في كونك محامية هو أنه عندما يضغطون عليك للاجابة على شيئًا ما ، يمكنني أن أجيب بأنني محامية لا أستطيع التحدث عن ذلك ...".

وحول علاقتها الطيبة بمينو رايولا قالت رافاييلا بيمنتا "الكلمات الأخيرة التي قالها لي مينو هي تلك التي قالها لي دائمًا:" يجب أن تكون سعيدًا. يجب ألا توقف حياتك ، يجب أن تفعل شيئًا يجعلك تشعر بالرضا ".