استدعاء دونالد ترامب رسميا للتحقيق في هجوم الكابيتول عام 2021

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن اللجنة المعنية في مجلس النواب بالتحقيق في هجوم السادس من يناير 2021 ضد مبنى الكابيتول؛ أصدرت مذكرة استدعاء بشكل رسمي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مذكرة الاستدعاء تتطلب من ترامب تسليم الوثائق ذات الصلة بحلول 4 نوفمبر المقبل.

وعلّق النائب الأمريكي بيني طومسون، والنائبة ليز تشيني، في رسالة إلى دونالد ترامب اليوم قائلين: "ندرك أن أمر استدعاء لرئيس سابق يعد خطوة مهمة وتاريخية، ولا نتعامل باستخفاف في هذا الإجراء".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وصف منذ أيام أحدث الشهادات والأدلة المصورة التي قدمها أعضاء الكونجرس الذين يحققون في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، التي تتضمن مقطع فيديو يطلب فيه مسؤولون في مجلس النواب المساعدة، بأنها "كارثية".

وقال بايدن في تصريحات إن "الملف الذي قدمه أعضاء لجنة التحقيق لا لبس فيه، واعتقد أن إفادات الشهود والفيديوهات كارثية، وأنا أقوم بكل ما بوسعي لكي لا أعلق، ولكي أرى ما يحدث".

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول التي تضم سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، قد نشرت يوم 13 أكتوبر الجاري مقطع فيديو يظهر مسؤولي الكونجرس وهم يطلبون المساعدة أثناء الاقتحام.