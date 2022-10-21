وجه الفنان المغربي فؤاد زبادي التحية لعشاق الطرب الذين حضروا من المغرب لأجله، على رأسهم رئيس الفرقة المغربية للموسيقى العربية المايسترو صلاح الشرقاوي، كما وجه التحية لوزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، وكافة القائمين على المهرجان خاصة الجنود المجهولين للمهرجان.

وافتتحت الفنانة سارة سحاب، برنامج اليوم الثاني من فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بباقة مختارة من أغنيات فيروز، على رأسها "سهر الليالي"، و"أخر أيام الصيفية"، وذلك تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان .

ويحتضن مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد العفار ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم ، أما الاول يشارك خلاله التونسي محمد الجبالى ومطربو الاوبرا مروة حمدي ، ياسر سعيد ، محمد الخولي ، ندى غالب .