مصدر عسكري سوري: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

أعلن مصدر عسكري سوري، أن اسرائيل استهدفت مواقع في محيط العاصمة دمشق.

وقال المصدر العسكري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "حوالي الساعة 03ر23 من مساء الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأوضح: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وقال سكان يعيشون في جنوب العاصمة دمشق لـ"د.ب.أ": "سمع صوت انفجار كبير جراء قصف أو تصدي لقصف صاروخي إسرائيلي طال مناطق جنوب العاصمة، ولم تسمع أصوات مضادات أرضية كما جرت العادة اثناء قيام اسرائيل بالقصف على مناطق جنوب العاصمة ".

وقصفت إسرائيل مواقع في محيط مطار دمشق الدولي منتصف شهر سبتمبر الماضي أدى لمقتل 5 جنود سوريين.

وشنت إسرائيل اكثر من مئة غارة وقصف جوي طال أغلبه محيط العاصمة دمشق ومناطق أخرى من سوريا راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف مارس عام 2011.