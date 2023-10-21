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سيرتدي لاعبو نادي الزمالك، خلال مباراته مساء اليوم السبت، ضد سموحة بعملية الإحماء بقمصان منتخب فلسطين، دعماً لشهداء وضحايا القصف في غزة.

ويستضيف نادي الزمالك منافسه سموحة، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة، من الدوري المصري الممتاز، والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة.

ويحتل نادي الزمالك المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعهم خلال ثلاث جولات، بينما على الجانب الآخر يتواجد سموحة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، خلف فيوتشر المتصدر، والمصري الوصيف.

ومن المتوقع أن يخوض الأبيض بقيادة المدير الفني الكولومبي، كارلوس أوسوريو، مباراته أمام الفريق السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود علاء، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.