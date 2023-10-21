 صورة.. لاعبو الزمالك يدعمون فلسطين قبل مواجهة سموحة - بوابة الشروق
السبت 21 أكتوبر 2023 4:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

صورة.. لاعبو الزمالك يدعمون فلسطين قبل مواجهة سموحة

علي صبري علي
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 4:38 م | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 4:38 م

سيرتدي لاعبو نادي الزمالك، خلال مباراته مساء اليوم السبت، ضد سموحة بعملية الإحماء بقمصان منتخب فلسطين، دعماً لشهداء وضحايا القصف في غزة.

ويستضيف نادي الزمالك منافسه سموحة، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة، من الدوري المصري الممتاز، والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة.

ويحتل نادي الزمالك المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعهم خلال ثلاث جولات، بينما على الجانب الآخر يتواجد سموحة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، خلف فيوتشر المتصدر، والمصري الوصيف.

ومن المتوقع أن يخوض الأبيض بقيادة المدير الفني الكولومبي، كارلوس أوسوريو، مباراته أمام الفريق السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود علاء، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك