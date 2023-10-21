رئيس حكومة بافاريا يطالب بشرطة حدود في كل أنحاء ألمانيا

أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر عن اعتقاده بأن وجود شرطة حدودية في كل أنحاء ألمانيا ضرورية للحد من الأعداد الكبيرة للمهاجرين في البلاد.

يذكر أن زودر يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وهو الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي ويكون الحزبان معا ما يعرف بالاتحاد المسيحي وهو أكبر حزب معارض على المستوى الاتحادي في ألمانيا.

وخلال فعالية "دويتشلاند تاج"/يوم ألمانيا/ لشباب التحالف المسيحي، قال زودر في مدينة براونشفايج اليوم السبت:" نحتاج إلى مثل هذه الشرطة الحدودية لكل ألمانيا على الحدود، لا يكفي أن تكون في بافاريا فقط، نحن نحتاج إلى ذلك بشكل عام".

وفي ذات السياق، قال زودر إنه لن يكفي فرض بعض ضوابط حدودية ثابتة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية بافاريا يوجد بها شرطة حدودية منذ خمسة أعوام. ودعا زودر المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التحرك في أزمة الهجرة وقال إن شولتس عليه أن يكون عند مستوى التوقعات.

وأوضح زودر أن الوقت المتاح في ملف الهجرة ليس عاما أو عامين مؤكدا أنه مخطىء من يظن ذلك.