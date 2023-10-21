 نابولي يعبر فيرونا ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الإيطالي - بوابة الشروق
السبت 21 أكتوبر 2023 6:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نابولي يعبر فيرونا ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 6:17 م | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 6:17 م

تقدم فريق نابولي للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه فيرونا 3 /1 اليوم السبت بالمرحلة العاشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين حملا توقيع ماتيو بوليتانو في الدقيقة 27 والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تقمص خفيشا كفاراتسخيليا دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لنابولي في الدقيقة 55 ثم سجل الصربي داركو لازوفيتش الهدف الوحيد لفيرونا في الدقيقة 60.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيرونا عند ثمان نقاط في المركز السادس عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك