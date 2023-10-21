نابولي يعبر فيرونا ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الإيطالي

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تقدم فريق نابولي للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه فيرونا 3 /1 اليوم السبت بالمرحلة العاشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين حملا توقيع ماتيو بوليتانو في الدقيقة 27 والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تقمص خفيشا كفاراتسخيليا دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لنابولي في الدقيقة 55 ثم سجل الصربي داركو لازوفيتش الهدف الوحيد لفيرونا في الدقيقة 60.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيرونا عند ثمان نقاط في المركز السادس عشر.