الجيش الألماني ينقل قوات إضافية لقبرص تحسبا لإجلاء رعايا من الشرق الأوسط

نقل الجيش الألماني ليلة الجمعة - السبت الماضية، قوات إضافية إلى قبرص؛ تحسبا لعملية إجلاء عسكرية لرعايا ألمان من الشرق الأوسط نظرا لتنامي الأخطار هناك بسبب التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكتبت وزارة الدفاع الألمانية على منصة "X" اليوم السبت، أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة القدرة الذاتية على رد الفعل.

وأضافت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لقدرات التخطيط والقيادة للمجموعة العملياتية استعدادا لأي خيار محتمل للإجلاء، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

في الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى أن مغادرة لبنان على متن رحلات جوية تجارية لا تزال متاحة، وقالت إن الإجراء الذي قامت به ليلة أمس هدفه الاستعداد "حتى نكون قادرين على التصرف بسرعة في حال تفاقم الوضع".

وكانت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية أعلنتا عن هذا الإجرء أمس الجمعة، وأكدت الوزارتان في الوقت نفسه على مطالبتهما للرعايا بمغادرة لبنان.

وكانت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية قررت توجيه هذه المطالبة بناء على الأحداث الأخيرة في غزة، والتي أثارت المخاوف من احتمال تدخل حزب الله اللبناني في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.