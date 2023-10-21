أردوغان يؤكد لهنية سعي أنقرة لضمان وصول المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مساء السبت، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحثا خلاله آخر التطورات في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن «أنقرة تسعى جاهدة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة».

وأشار الرئيس التركي، إلى أن «أنقرة تبذل جهودا حثيثة لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت ممكن».

وشدد على أنه لا يمكن إيجاد حل دائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية دون إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، مفيدا أن تركيا ستواصل مساعيها على الساحة الدولية من أجل إحلال السلام الدائم.

وفي وقت سابق، طالبت وكالات الأمم المتحدة المختلفة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك بوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر البيان أن «غزة شهدت اليوم السبت، دخول شحنة أولى - ولكن محدودة - من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، مُقدمة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح».

ولفت إلى أن قافلة المساعدات المكونة من 20 شاحنة، ستوفر المساعدات الضرورية لمئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، الذين انقطعت عنهم المياه والغذاء والدواء والوقود وغيرها من الضروريات.

ونوهت الوكالات الأممية أن «تلك القافلة صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية»، مشددة على أن «هناك أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية».



