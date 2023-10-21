إحصائية عالمية: إسرائيل تقتل 120 طفلا فلسطينيا يوميا

أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، باستشهاد 120 طفلا فلسطينيا كل يوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الحركة - وهي منظمة حقوقية تأسست في جنيف - في بيان، إن 1688 طفلا فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى 27 طفلا في الضفة الغربية، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أن أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال في قطاع غزة، غير نهائية، لأن هناك نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، ما يشير إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى من ذلك بكثير.

وتابعت: «الأطفال الناجون حتى الآن من القصف الإسرائيلي المكثف في جميع أنحاء غزة يعانون من أزمة إنسانية كبيرة، ما يؤدي إلى تفاقم الصدمات العصبية والنفسية القائمة منذ 16 عاما من الحصار والهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع».

وذكرت الحركة: «الصدمة التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون في غزة تمتد إلى ما هو أبعد من المعاناة الشخصية، فرؤية مقتل أطفال آخرين تؤدي إلى تفاقم محنتهم، ما يترك ندوبا لا تمحى على سلامتهم العقلية».

وحذرت من أن إبادة عائلات بأكملها في غمضة عين، يؤدي إلى تحطيم أسس هذه الأسر، فالأطفال، الذين كانوا يجدون الأمان والراحة في أحضان عائلاتهم، أصبحوا الآن أيتاما.

هذه الإحصاءات المروعة تأتي في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من أسبوعين، فيما يقترب عدد الشهداء من 4500 شهيد.