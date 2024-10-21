الإسماعيلي في ذكرى رحيل إيهاب جلال: مر 40 يوما ستبقى في القلوب

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أحيا الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، ذكرى رحيل إيهاب جلال بعد مرور 40 يومًا منذ وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية أدت في النهاية لوفاته يوم 11 من شهر ديسمبر الماضي.

نشر الحساب الرسمي للأسماعيلي صورة لإيهاب جلال مع لاعبي الفريق معلقًا عليها: "مر 40 يوما على الرحيل لكن ستبقى فى القلوب".

فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني حمد إبراهيم يعسكر في قطر بالدوحة والذي يخوض خلاله عدد من المواجهات الودية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

فاز الإسماعيلي في مباراته الودية الأولى بمعسكره في قطر على فريق البدع القطري بنتيجة 5-0.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يواجه في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري في الموسم الجديد نظيره غزل المحلة.