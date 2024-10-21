جوميز يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك استعدادا للأهلي

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم الاثنين في مقر فندق الإقامة بأبوظبي.

وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية في مباراة بيراميدز التي أقيمت بالأمس في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وتطرق جوزيه جوميز للحديث عن بعض الجوانب الخاصة بمباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام النادي الأهلي.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.