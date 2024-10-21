عضو فريق التفاوض الإسرائيلي: حماس لا تزال قادرة على إدارة نفسها بعد اغتيال السنوار

قال عضو بفريق التفاوض الإسرائيلي، إن حركة المقاومة حماس، لا تزال قادرة على إدارة نفسها، بعد اغتيال زعيمها يحيى السنوار.

وبحسب ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، اعتبر عضو فريق التفاوض الإسرائيلي، أن استشهاد السنوار الأسبوع الماضي، لم يغير من مواقف الجانبين.

وأشار في حديث مع أهالي المحتجزين في غزة، إلى أن «إسرائيل يجب أن تكون مرنة، وسيتعين عليها تقديم تنازلات، من أجل العودة إلى المفاوضات».

وأعلنت حركة حماس يوم الجمعة رسميًا، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعد خوضه اشتباكًا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقبلها أعلنت تل أبيب، أنها اغتالت السنوار خلال عملية عسكرية جنوب القطاع، برفقة ثلاثة آخرين.

وفي أغسطس الماضي، اختارت الحركة السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في إيران في يوليو الماضي.