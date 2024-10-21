أوستن يؤكد نشر منظومة ثاد بإسرائيل تحسبا لهجوم إيراني

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الجيش نشر منظومة ثاد المخصصة لاعتراض الصواريخ، بعد هبوط نحو 20 طائرة عسكرية لتثبيت المنظومة في إسرائيل.

وقال أوستن، إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ (ثاد) في إسرائيل، مؤكدا أنه "في مواقعه الآن".

ورفض أوستن ذكر ما إذا كانت المنظومة جاهزة للعمل، لكنه قال "لدينا القدرة على تشغيلها بسرعة كبيرة ونحن نسير على النهج نفسه الذي نطمح إليه"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

من جهة أخرى، هبطت 20 طائرة عسكرية أمريكية من طراز "جلوبماستر سي-17" في إسرائيل خلال الأسبوع الأخير، وفق ما رصده ونشره المراسل العسكري لقناة التلفزيون الرسمية الإسرائيلية.

وحسب ما نقله المراسل فإن عملية نشر منظومة ثاد المتطورة المضادة للصواريخ هي في المرحلة الأخيرة، حسب تعبيره.

وتعتبر طائرات جلوبماستر طائرات نقل استراتيجية عسكرية مخصصة لنقل العتاد العسكري الثقيل.

والسبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الولايات المتحدة نشرت في البلاد منظومة ثاد المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تحسبا لهجمات إيرانية.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم كبير على إيران، ردا على هجوم بالصواريخ الباليستية نفذته طهران قبل 20 يوما.

ومنذ مطلع أكتوبر الجاري تترقب طهران هجوما محتملا قد تشنه إسرائيل عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت إيران إن هجومها كان ردا على اغتيال إسرائيل كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، بالإضافة إلى مجازرها المستمرة بقطاع غزة ولبنان.

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها بصدد الحصول على مساعدات أمريكية طارئة بـ5.2 مليارات دولار لتعزيز الدفاع الجوي.

وأضافت أن المساعدات ستستخدم لتعزيز القبة الحديدية ومقلاع داود ونظام ليزر قيد التطوير.