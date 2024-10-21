مصدر أمريكي يرجح عدم الموافقة على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب بلبنان

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قال موقع "والا" الإسرائيلي نقلاً عن مصدر أمريكي إن المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل المتضمنة بوثيقة المبادئ التي سلمتها لواشنطن.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه من بين المطالب الإسرائيلية لإنهاء الحرب مع حزب الله منح سلاح الجو حرية العمل في المجال الجوي اللبناني.

من جانبه، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب طالبت بالسماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح جماعة حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية قرب الحدود.

وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة مبادئ بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

وأضاف التقرير أن آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأميركي، سيزور بيروت اليوم ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين إمكانية سبل الحل الدبلوماسي للصراع.

وذكر موقع والا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.