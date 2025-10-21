الشرطة الهولندية تعتقل 230 مشجعا لنابولي الإيطالي قبل مباراة أوروبية

احتجزت شرطة مدينة آيندهوفن الهولندية 230 من مشجعي نادي نابولي الإيطالي مساء الاثنين، وسط مخاوف من وقوع اضطرابات قبل المواجهة أمام آيندهوفن الهولندي، في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وقررت السلطات منع المشجعين المحتجزين من دخول وسط المدينة والإستاد لمدة 24 ساعة.

وذكرت الشرطة في آيندهوفن في بيان أنه جرى اعتقال مشجعي نابولي بسبب "سلوك استفزازي"، يمثل انتهاكا للقرارات التي أصدرتها السلطات المعنية في محاولة للحفاظ على الأمن قبل مباراة "عالية الخطورة"، على حد وصفها.

وذكرت الشرطة الهولندية في وقت سابق عبر منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي أنه جرى احتجاز حوالي 180 مشجعا، مع الإبقاء عليهم في الحجز طوال الليل للاستجواب، قبل إطلاق سراحهم بعد دفع غرامة مالية، لكن جرى منعهم من دخول المناطق المشمولة ضمن "منطقة الخطر الأمني" التي فرضها العمدة يروين ديسلبلوم.

وأوضحت الشرطة أنها احتجزت أيضا أربعة من مشجعي آيندهوفن في أماكن أخرى من المدينة.

وقرر عمدة آيندهوفن الأسبوع الماضي فرض منطقة أمنية في وسط المدينة وحول ملعب آيندهوفن وسط مخاوف من وقوع اشتباكات بين المشجعين، وتمنح هذه الخطوة صلاحيات إضافية للشرطة داخل المنطقة لمراقبة الجماهير وتفتيشها للبحث عن أسلحة ومفرقعات نارية.