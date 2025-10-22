القضاء الإيطالي يفتح تحقيقا بسوء معاملة إسرائيل لناشطي أسطول الصمود

فتحت النيابة العامة في روما تحقيقا في شكاوى قدمها ناشطون إيطاليون شاركوا في "أسطول الصمود" العالمي الذي هاجمته إسرائيل بشكل غير قانوني في المياه الدولية واحتجزتهم في الأول من أكتوبر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" الثلاثاء، أن الفريق القانوني للمشاركين في الأسطول ذكر أن النيابة العامة في روما بدأت التحقيق استنادا إلى شكاوى 36 ناشطًا إيطاليًا تعرّضوا لهجمات بطائرات مسيّرة واعتقال غير قانوني وسوء معاملة وانتهاكات أثناء احتجازهم.

وأمس الاثنين تقدم الناشط الإيطالي توني لا بيتشيريلا، بشكوى شخصية، ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية، ووصف احتجاز السفن المشاركة في الأسطول بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.

وتضمنت الشكاوى المرفوعة ضد إسرائيل اتهامات مثل محاولة القتل، والتسبب في حادثة سفينة، والقيام بأعمال تهدد أمن الملاحة البحرية والقرصنة وحجز الحرية وسوء المعاملة والتعذيب.

وذكرت تقارير إعلامية أن فتح التحقيق يُعد "الخطوة الأولى نحو تحديد المسئولية عن الهجمات والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد المهمة الإنسانية والسلمية لأسطول الصمود العالمي".

ومطلع أكتوبر الجاري هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط "أسطول الصمود" أثناء محاولته إيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط أحاديث عن تعرضهم لتعذيب وسوء معاملة.