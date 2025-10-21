تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض

عقدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الصحية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية، برئاسة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وبحضور الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة، ورشا يوسف، وكيل المديرية، وعدد من القيادات الصحية والتعليمية.

وناقش الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال الفحص الطبي الشامل للطلاب بجميع المدارس، بما في ذلك التطعيمات الدورية ضد الالتهاب السحائي، وفحوص مبادرات الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بجانب مبادرة فحص "فيروسC "، لطلاب الصف الأول الإعدادي.

وأكد "قبيصي"، أهمية تعزيز التعاون بين مديريتي التعليم والصحة في تنظيم ندوات التوعية الصحية بالمدارس، ومتابعة علاج الحالات الإيجابية للأنيميا وفيروس C، مع التأكيد على توفير غرف العزل وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل مدرسة.

وشدّد وكيل الوزارة، على ضرورة متابعة الحالة الصحية والنفسية للطلاب، ومنع الباعة الجائلين أمام المدارس، والاهتمام بالنظافة العامة والمقاصف المدرسية، حفاظًا على صحة التلاميذ وسلامتهم.