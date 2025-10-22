مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد

ناقش مجلس كلية الطب بجامعة طنطا، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد حنتيرة، القائم بأعمال عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد المتصل بالمبنى القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور لؤي الأحول، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جابر، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور يوسف الخياط، الأستاذ المساعد بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة طنطا "ممثل مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة طنطا"، وأيمن الغمري، أمين الكلية، ورؤساء الأقسام، ومديري الوحدات، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة مجلس الكلية.

وأكد الدكتور محمد حنتيره، القائم بأعمال عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تدشين مبنى الكلية الجديد بواجهة معمارية حديثة يعد أكبر توسعة ستشهدها كلية الطب بجامعة طنطا منذ نشأتها عام 1963م، وفق معايير تصميم جامعات الجيل الرابع، مع مراعاة معايير الجودة والسلامة والحماية المدنية، بما يمثل إضافة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الكلية.

وأوضح أن المبنى الجديد سيقام على مساحة 1500 متر مربع (75 × 20 م)، مكوّن من دور أرضي وتسعة أدوار علوية، بهدف توسعة الأقسام الأكاديمية الإحدى عشرة الموجودة داخل الكلية.

وأشار إلى تفاصيل المبنى: "الدور الأرضي عبارة عن مدخل وانتظار سيارات مغطى يسع 18 سيارة، ويضم المبنى 4 مصاعد كهربائية، و14 مدرجًا، منها مدرجان بسعة 250 طالبًا لكل منهما، وباقي المدرجات بسعة 125 طالبًا، بالإضافة إلى 12 معملًا مجهزًا على أعلى مستوى، منها معمل خاص بكل قسم على حدة، ومعمل للمهارات على مساحة 600 متر مربع، و36 قاعة محاضرات تصل مساحة الواحدة منها إلى 135 مترًا مربعًا، ومكاتب إدارية لكل قسم بعدد لا يقل عن 4 مكاتب، وكنترول لأعمال الامتحانات بالدور الثامن، ومركز متطور للمؤتمرات على مساحة 600 متر مربع بالدور التاسع".

ولفت إلى أنه تم مراعاة الحفاظ على تراث المبنى القديم من خلال إقامة المبنى الجديد على أعمدة للحفاظ على هوية الكلية ومعمارها التاريخي، مع ربط المبنى الجديد بالمبنى القديم لسهولة الاتصال والانتقال بينهما، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد ممول بالكامل من الموارد الذاتية للكلية، ومن المقرر تشغيله خلال ثلاث سنوات.

ووجّه القائم بأعمال عميد الكلية، شكره وتقديره للدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، راعي النهضة الإنشائية بالجامعة والكلية، على دعمه الدائم والمستمر لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية في مختلف المجالات.

كما وجّه الشكر لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة طنطا، ممثلًا في الدكتور حسني دوير، مدير المركز، والدكتور يوسف الخياط، والدكتور محمد سليمان، وفريق عملهم.

وخلال فعاليات المجلس، قدّم الدكتور يوسف الخياط شرحًا تفصيليًا وافيًا حول تدشين المبنى الجديد، مع الرد على كل استفسارات أعضاء مجلس الكلية.