الفيوم تُطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع السبت المقبل

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بنوعيها والوادي المتصدع، يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر 2025، في جميع مراكز وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ تقديم الدعم الكامل لفرق الأطباء البيطريين لضمان نجاح الحملة، موجهاً مربي الماشية بسرعة التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين ماشيتهم والحفاظ عليها من الأمراض الوبائية.

من جانبه، أوضح الدكتور وجدي مصطفى نايل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين نحو 196 ألف رأس ماشية تشمل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، من خلال 94 وحدة بيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، بمشاركة 12 فريق عمل من لجان الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم.

وأضاف أن الحملة تتضمن ندوات إرشادية لرفع وعي المربين بأهمية التحصين والتأمين على الماشية، واتباع أساليب التربية السليمة والوقاية من الأمراض.





