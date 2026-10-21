وزيرا الصحة والتعليم يتابعان منظومة الدراسة والتدريب بمستشفى معهد ناصر ضمن خطة تطوير التعليم الفني

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقهما هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتو إيكويكان التعليمية اليابانية، مدرسة ومعهد التمريض بمستشفى معهد ناصر؛ للاطلاع على منظومة الدراسة والتدريب العملي، في إطار تعزيز التعاون المصري الياباني لتطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس متخصصة في التمريض والرعاية الصحية لكبار السن.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن "التمريض مهنة إنسانية سامية وركيزة أساسية للمنظومة الصحية"، مشددا على أن تطوير التعليم والتدريب أساس إعداد كوادر مؤهلة لتقديم رعاية صحية متكاملة.

وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة إعداد الكوادر التمريضية لتواكب التطورات المتلاحقة وتلبية احتياجات المنشآت الصحية، مؤكدا أهمية التعليم الفني كمسار رئيسي لإعداد الكوادر المهنية، وضرورة تطوير المناهج والتدريب العملي والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

ووجه وزير الصحة والسكان بضرورة التوسع في التحول الرقمي بمدارس ومعاهد التمريض، وتعزيز التنسيق لتطوير أماكن التدريب العملي ورفع كفاءتها.

من جانبه، أشاد محمد عبداللطيف بتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة، مؤكدا أن "التعاون مع الجانب الياباني يستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق أفضل الممارسات في ظل الاتفاق على تطوير مدارس تعليم فني وتحويلها لمدارس فنية متخصصة في مجال التمريض والرعاية الصحية".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الأهمية الخاصة لتطوير التعليم الفني الصحي نظرا لدوره في إعداد كوادر في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بخدمة المواطنين.

وشملت الجولة تفقد الفصول الدراسية والمعامل، حيث اطلع الوزيران والرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتو إيكويكان التعليمية اليابانية على سير الدراسة للطالبات (240 طالبة) بالصفوف الثلاثة، والتي تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وتمتد لثلاث سنوات بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض تليها سنتان بالمعهد.

كما شملت الجولة تفقد جناح النيل بمعهد ناصر، بما فيه من أقسام الرعاية المركزة وغرف الإقامة (50 سريرا لكل منهما)، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية.

وتأتي الزيارة في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة "كيوتو إيكويكان" التعليمية اليابانية، والتي تستهدف تطوير وإنشاء 20 مدرسة متخصصة (10 للتمريض، و5 لتكنولوجيا المعلومات، و5 للرعاية الصحية لكبار السن)، بما يسهم في نقل الخبرات اليابانية وتطوير البرامج وفق المعايير المهنية الحديثة واحتياجات سوق العمل.