تطلق الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة "التعليم العالي في أرقام"، تحت شعار "كنا.. وأصبحنا"، من خلال مجموعة من الإنفوجرافات التوضيحية التي تقارن أبرز المؤشرات بين عامي 2014 و2026، وتبرز ملامح التطور في مختلف قطاعات المنظومة بلغة الأرقام والصورة، في إطار استعراض ما شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تطور خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

وتهدف السلسلة إلى توثيق ما شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من تطور وإنجازات، وإبراز جهود الدولة في تطوير الجامعات والمستشفيات الجامعية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، فضلا عن إتاحة المعلومات والإحصاءات للجمهور بصورة مبسطة وواضحة، بما يعزز الوعي بتطور المنظومة وأثره في دعم مسيرة التنمية.

وتأتي السلسلة اتساقا مع رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة، كما تتكامل مع محاور منتدى مصر 2026 المتعلقة ببناء الإنسان وتأهيل الكوادر للمستقبل.

وتتناول الإنفوجرافات مؤشرات التطور خلال الفترة من 2014 إلى 2026 في مجالات التوسع في الجامعات، وتطوير المستشفيات الجامعية والخدمات الصحية، وزيادة الإنتاج البحثي، وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية، وتطور نسب التحاق الطلاب بالتخصصات العملية، بما يقدم صورة واضحة عن أبرز التحولات التي شهدتها المنظومة.