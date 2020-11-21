جمهوريون في ميشيجان: لا معلومات عن تغيير نتائج الانتخابات في ولايتنا

أعلن كبار المشرعين الجمهوريين في ولاية ميشيغان الأمريكية أنه لا توجد لديهم أي معلومات عن تغيير نتائج الانتخابات في الولاية، والتي كانت لصالح الديمقراطي جو بايدن.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان مايك شيركي، ورئيس مجلس النواب المحلي لي تشاتفيلد بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة: "لم يتم إبلاغنا بأي معلومات من شأنها أن تغير نتائج الانتخابات في ميشيغان".

وأضافا: "بصفتنا قائدي السلطة التشريعية، سنلتزم بالقانون والإجراءات الطبيعية في ما يخص المجمع الانتخابي في ميشيغان".

وأكدا أنه سيتم التحقيق في أي ادعاءات بشأن تزوير نتائج الانتخابات في الولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميشيغان إحدى الولايات التي رفعت حملة ترامب فيها طعونا قضائية في نتائج فرز الأصوات التي تشير إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في الولاية.