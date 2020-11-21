التشيك تسجل 5809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جمهورية التشيك 5809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، أي أقل بواقع 1548 عن الحالات التي تم تسجيلها يوم الجمعة من الأسبوع الماضي.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين الآن 90 ألفا و669، فيما يتلقى حوالي 6300 شخص العلاج في المستشفيات، طبقا لما ذكره "راديو براغ" اليوم السبت.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد سبعة آلاف، حيث تضاعفت الحصيلة منذ نهاية أكتوبر الماضي، وكان أعلى عدد من الوفيات في الثاني من نوفمبر، عندما توفي 257 شخصا

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة في براغ 502، وهو أعلى عدد منذ تسعة أيام.