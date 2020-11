3 أرقام مميزة لتشيلسي بعد الفوز على نيوكاسل

نجح فريق تشيلسي في اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز بهدفين نظيفين على نيوكاسل يونايتد، في مباراة شهدت 3 أرقام مميزة للبلوز تشيلسي.

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن تامي إبراهام، لاعب تشيلسي، قد سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات، منذ بداية الموسم الماضي، وأكثر من أي لاعب أخر في تشيلسي بـ11 هدفًا.

وأضاف «أوبتا» أن تيمو فيرنر أصبح مشاركًا بشكل مباشر في 11 هدفًا في أخر 10 مباريات له في جميع المسابقات مع تشيلسي «سجل 8 أهداف، صنع 3 أهداف أخرى».

وأتم «أوبتا» أن إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، قد حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات خلال 9 لقاءات شارك بها مع البلوز في جميع المسابقات، وحقق بمباراة اليوم المركز الـ4 في خمس مباريات بالبريميرليج.

