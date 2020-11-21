العاهل السعودي ينسق مع أردوغان هاتفيا الجهود قبيل قمة العشرين

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان – لأول مرة منذ أشهر- لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين التي تتراسها المملكة يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم الجمعة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتستضيف السعودية يومي السبت والاحد أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.