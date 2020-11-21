تراجع إصابات كورونا في السعودية لأدنى مستوى منذ أكثر من 7 أشهر

تراجعت أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السعودية اليوم السبت لأدنى مستوى منذ أكثر من سبعة أشهر مسجلة 221 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان صحفي اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 355 الفا و34 حالة بزيادة 221 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 286 حالة بعد أن تم الخميس تسجيل 319 حالة.



وأشارت إلى تسجيل 478 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 342 ألفا و882 حالة بنسبة 96% من إجمالي الإصابات المسجلة.



وأعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5761 حالة وفاة.