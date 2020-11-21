 البيت الأبيض: ترامب لم يتسلم السلطة بسلاسة من أوباما - بوابة الشروق
السبت 21 نوفمبر 2020 12:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: ترامب لم يتسلم السلطة بسلاسة من أوباما

ترامب وأوباما
ترامب وأوباما
رويترز
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:29 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:30 ص

أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني، إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يتسلم السلطة بسلاسة من إدارة باراك أوباما بعد انتخابات 2016.

وأضافت: "تحدثنا كثيرا عن نقل السلطة والانتخابات. تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك نقل سلس للسلطة إلى الرئيس الحالي من جانب الإدارة السابقة لباراك أوباما".

وذكّرت ماكيناني بأن بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين قالوا بعد الانتخابات إنهم لن يحضروا حفل تنصيب ترامب.

واليوم الجمعة، شهد البيت الأبيض عقد أول مؤتمر صحفي منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تركزت خلاله أسئلة الصحفيين على المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك