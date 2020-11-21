«ذا هيل» الأمريكية: بلينكن أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد اتخذ قراره بشأن مرشحه لمنصب وزير الخارجية في إدارته، وأن الدبلوماسي المخضرم توني بلينكن هو أبرز المرشحين.

ونقلته الصحيفة في نسختها الإلكترونية اليوم السبت عن مصدر مطلع على عملية اختيار بايدن لفريقه أن الرئيس المنتخب اتخذ قراره بشأن مرشحه لمنصب وزير الخارجية، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت "ذا هيل" إلى أنه لم يتضح على الفور من سيكون مرشح بايدن، لكن مسؤولا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، أكد للصحيفة أن توني بلينكن، الدبلوماسي المخضرم وحليف بايدن منذ زمن طويل، هو المرشح الأوفر حظًا لشغل المنصب.

ويُنظر إلى بلينكن في واشنطن باعتباره شخصا مؤهلا بدرجة كبيرة لهذا الدور، بالنظر إلى أنه كان في السابق الرجل الثاني في الخارجية الأمريكية بالإضافة إلى فترات عمله في الكونجرس وعمله نائبا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في عهد أوباما.

وكان بايدن قد أعلن أنه اختار مرشحه لوزارة الخزانة، رغم أنه رفض أيضا تحديد من سيرشحه لشغل هذا الدور، لكنه قال" إن هذا الشخص سيقبله جميع عناصر الحزب الديمقراطي، بدءا من الائتلافات التقدمية ووصولا إلى المعتدلة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعيدا عن أعضاء إدارته، بدأ بايدن أيضا في اختيار موظفي البيت الأبيض من حلفاء وأعضاء إدارة أوباما، وكشف عن قائمة جديدة من التعيينات أمس الجمعة، فيما يقول فريقه الانتقالي إن أولويته هي تعيين أشخاص متنوعين "مثل أمريكا".