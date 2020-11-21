الجيش اليمني يعلن استهداف اجتماعا للحوثيين بينهم عناصر إيرانية

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، استهداف "اجتماعاً لقيادات تابعة للحوثيين بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني"، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان صحفي :"إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت اجتماعاً لقيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في أحد الثكنات الحوثية جنوبي شرق مدينة الحزم، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني".

وأكد البيان "سقوط عدد من القيادات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما شوهدت عربات الميليشيا وهي تنقل عدد من الجرحى وسط حراسة مشددة".

وفي السياق ذاته، ذكر البيان، بأن جبهة الأقشع في ذات المحافظة شهدت معارك عنيفة استمرت لساعات "تمكن خلالها رجال الجيش تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار البيان إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين، دون ذكر حصيلة معينة.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتدور مواجهات متقطعة بين الطرفين في عدة جبهات بالجوف و محافظات يمنية أخرى، وسط جهود دولية متكررة بهدف حل الصراع المستمر في البلاد منذ ست سنوات، والذي أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.