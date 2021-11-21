الإسكندرية: سيارات الصرف الصحي تشفط مياه الأمطار وتنقلها للترع والمصارف

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إنه جرت السيطرة على الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإسكندرية منذ 48 ساعة، متابعا: حالة الأمطار مساء اليوم من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيت ندى" عبر فضائية "الشمس: "نستعد منذ 3 أشهر للنوة الحالية، وقمنا بتجهيز أسطولا من سيارات الصرف الصحي؛ لشفط المياه ونقلها إلى الترع والمصارف العمومية"، مشيراً إلى تجنب العديد من السلبيات على مدار السنوات السابقة.

وتابع أنه تمت السيطرة على الأمطار، وأزمة شارع خالد بن الوليد وبعض المناطق، لافتا إلى أن استقرار الأوضاع حتى الآن.