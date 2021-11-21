طوارئ في سمالوط بالمنيا عقب سقوط شجرة وعمود إنارة نتيجة سوء الأحوال الجوية

أعلن أحمد راشد مهدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، أن الوحدة المحلية رفعت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال موجة الطقس السيئة المتوقعة، خاصة وأن المركز شهد أمس أمطارا متقطعة، ورياح محملة بالرمال والأتربة، مما تسبب في سقوط شجرة كبيرة وعمود إنارة وقطع الطريق الزراعي السريع "مصر- أسوان"، عند قرية إطسا.

وأضاف أنه تلقى إخطارا من غرفة عمليات المركز تفيد بوقوع شجرة وقطع أسلاك الكهرباء نتيجة حالة الطقس السيء بقرية إطسا المحطة، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور.

تم تكليف نائب الوحدة المحلية بالتواجد في المكان، وبحضور هشام جمال المغربى رئيس الوحدة المحلية للقرية، تم رفع الشجرة من على الطريق وعودة حركة السير، وبعد الانتهاء من رفع المعوقات بالطريق تلاحظ وجود كسر أحد أعمدة الإنارة المتهالكة بقرية إطسا، وتم التغير وشد الأسلاك عليه وجارى توصيل الكهرباء مرة أخرى.

وناشد المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالوحدات المحلية التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية.