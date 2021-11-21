قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إنه يسمع الأغنيات التي يستمع إليه أولاده والعكس، لافتًا إلى أنه يسمع أغاني مطرب الراب ويجز وأغاني المهرجانات بالرغم من أنها غير موافقة لذوقه.

وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أنه يتناقش مع أبنائه حول الجيد والسيئ فيما يسمعونه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أبناءه يسمعون أم كلثوم وفيروز.

وأشار إلى أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، له مطلق الحرية في التعامل مع الأعضاء وفقًا للمحددات الموجودة داخل النقابة، مؤكدًا أنه يحترم القرار الأخير لشاكر بشأن منع بعض مطربي المهرجانات من الغناء.

وذكر أنه موافق بشأن الرقابة على المصنفات الفنية ومنع الكلمات الهابطة التي لا تتفق مع الذوق العام، ولكنه لا يؤيد منع نوع موسيقى معين، موضحًا أن منع الكلمات ليس دور جمعية المؤلفين أو النقابة.

ولفت إلى أن كلمات أغاني فرقة «البيتلز» كانت غريبة بمقاييس العصر الذي اشتهرت فيه الفرقة، متابعًا: «لا يمكن الوقوف أمام الموجة التي يسمعها مئات الملايين، لكن دوري مرتبط بعمل أغاني أخرى جيدة وتناسب الذوق العام».

ونوه إلى أن المنع لن يؤدي إلا لمزيد من الانتشار، مناشدًا وزارة الثقافة والأوبرا ونقابة الموسيقيين عمل أغاني محترمة تسمو بالفن، وترك حرية الاختيار والحكم في النهاية للجمهور.