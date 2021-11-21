إحالة المتحرش بفتاة في ميكروباص التجمع الخامس للمحاكمة

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، إحالة سائق سيارة ميكروباص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتحرش بفتاة في التجمع الخامس.

وكانت الأجزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" بتعرض طالبة للتحرش من قبل سائق ميكروباص.

وبينت تحريات الأمن أن الطالبة من مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، حررت محضر شرطة في التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة ميكروباص، واتهامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسى المجاور له.

وحددت أجهزة الأمن المتهم، وتبين أنه من مركز شرطة الصف بالجيزة، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم له، وتولت النيابة العامة التحقيقات.