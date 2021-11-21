تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء السبت، أعمال تصريف مياه الأمطار على طول طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة، للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بالوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعي.

بدأت الجولة بتفقد أنفاق شعراوي، سعد زغلول، ثم نفق كلية العلوم، ونفق سندنهور بمدينة بنها، واستكمل الهجان جولته بتفقد أنفاق الحدادين ومشتهر، ومزلقان زكي بمدينة طوخ، كما تابع تصريف الأمطار على الطريق الزراعي بمدن قليوب، وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه، مشيرًا إلى أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظه مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.