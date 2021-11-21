السيطرة على حريق بحظيرتي مواشي ملك شقيقين في أبو قرقاص بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق هائل بحظيرتي مواشي ملك شقيقين، بقرية الخياري التابعة لمركز أبوقرقاص، دون حدوث أضرار بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بحظيرتي مواشي ملك كل من سيد عبدالله عبدالسلام، وشقيقه محمد، مقيمان بقرية الخياري بمركز أبوقرقاص؛ بسبب عقب سيجارة.

وعلى الفور، انتقل فريق الحماية المدنية إلى القرية، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون أضرار بشرية، بينما تسبب في تلفيات بالحظيرتين.

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